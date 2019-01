Política 09-01-2019

Senado: Comisión revoca por unanimidad reconocimiento al Cardenal Ezzati

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía despachó a Sala, por la unanimidad de los presentes, la moción de las senadoras Ximena Rincón y Adriana Muñoz que propone revocar la nacionalidad por gracia concedida al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati Andrello en el año 2006.

Según las autoras de la moción “la nacionalidad por gracia se le concedió a este sacerdote salesiano el 2006. En ese momento se le otorgó por el aporte que había hecho al país desde su rol como religioso, principalmente en materias de educación. Ahora sabemos que esto no es efectivo porque no apoyó a los menores y esto no tiene que ver con razones judiciales”.

El senador Alejandro Navarro, integrante de la instancia parlamentaria, precisó que “entendemos el dolor de las víctimas, hemos estado por aquellos que sufrieron de atropellos en su dignidad y habiendo denunciado, la jerarquía la ocultó”. El legislador agregó que “en el año el 2007 presentamos un proyecto de ley para obligar a las diferentes iglesias a denunciar a las autoridades penales”.

La propuesta ahora deberá ser estudiada por la Sala de Sesiones, antes de pasar a su segundo trámite legal.