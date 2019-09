Política 13-09-2019

Senado debatirá sobre sanciones a los alcaldes y concejales en caso de responsabilidad administrativa



Plazos claros, procedimientos concretos y la descripción de las causas de destitución, son los puntos transversalmente destacados por los senadores de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, quienes despacharon a Sala el articulado del proyecto de ley que agiliza la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa.

Establece que, para cuando Contraloría informe al Consejo Municipal, éste tenga hasta 30 días de plazo para pronunciarse, de lo contrario, el Secretario o Secretaria Municipal deberá dar cuenta al Tribunal Electoral Regional (TER), para que prosiga en un proceso de destitución, cuando corresponda.

Al respecto, el senador por el Maule, Rodrigo Galilea valoró que se aclare esta figura, pues, a su juicio, “aquí estábamos en un terreno de nadie. Si no había un pronunciamiento del Consejo Municipal, las cosas no terminaban en ninguna parte, no había sanciones y de alguna manera existía una cierta impunidad alcaldicia”.

“Creo que es un avance, todos estamos conscientes de la autonomía que tienen que gozar las municipalidades, los alcaldes y los consejos, pero eso no debiera ir en contra jamás de la probidad a la hora de administrar”, sentenció.

Asimismo, se precisan las principales causas para el notable abandono de deberes: no pago de imposiciones, derivaciones de dinero o falta de orden en el presupuesto.