Política 30-11-2018

Senado despacha a ley Presupuesto 2019 de la Nación

Destacando los acuerdos y objetivos alcanzados durante la tramitación, en especial los programas sociales nuevos, tales como, el financiamiento de pañales para adultos mayores y para operaciones "guatita de delantal", el Senado aprobó por unanimidad, el informe de la Comisión Mixta que dirimió las discrepancias surgidas en el marco del trámite de la ley de Presupuesto 2019. Cabe señalar que la Cámara de Diputados ya hizo lo propio.

Se repuso en la Comisión Mixta una glosa que reconoce el pago de bonificación para las manipuladoras de alimentos con programas JUNAEB y el PAE en zonas extremas y se adelantó el pago a enero próximo.

Se estableció además que en futuras licitaciones en el pago del llamado bono de gratificación, no haya diferencia de remuneraciones y se acordó establecer una mesa trabajo entre el Ejecutivo y las organizaciones de manipuladoras.

Con votación dividida, la Comisión Mixta acordó incluir una norma en el presupuesto destinado a Educación Superior de modo de permitir a las universidades públicas hacer uso de excedentes del Fondo Solidario hasta en un 30% para destinarlos al financiamiento de la gratuidad, en especial para asegurar la continuidad de unos 22 mil alumnos que no cumplen sus carreras en 5 años y que la perderían a partir de este año.

Sobre esta materia, el senador del Maule, Juan Antonio Coloma, señaló que “este es un presupuesto positivo e incentivador… sin embargo, hay aspectos complejos y que generan mal precedente porque no veo que ningún gobierno anterior haya querido cambiar la iniciativa exclusiva del Presidente para generar gasto y la administración, por eso me sorprende lo de educación y también el rechazo de los gastos reservados como una suerte de señal política”.

También por mayoría, la Comisión Mixta acordó no fijar montos para la glosa destinada a gastos reservados para Carabineros. En cuanto, al Ejército se aprobaron los gastos planteados.