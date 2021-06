Política 09-06-2021

Senado: luz verde al aumento de cobertura para unos 600 mil emprendimientos





Mayores apoyos económicos y tributarios para los emprendedores así como el aumento de la cobertura para más de 600 mil Mypes, fueron algunos de los principales contenidos del marco de entendimiento para ir en apoyo de la micro y pequeñas empresas alcanzado en la Comisión de Hacienda y que fueron despachados a la sala del Senado para su tramitación.

De este modo, se otorgará un bono de alivio económico de cargo fiscal de 1 millón de pesos para todas las Mypes -sean personas naturales o jurídicas- se encuentren o no exentas de pago de IVA- y cuyos ingresos anuales no hayan superado las 25 mil UF durante año calendario 2020. Cumpliendo los requisitos exigidos en el proyecto de ley.

Respecto del tema, la senadora por el Maule, Ximena Rincón (DC), señaló que “quiero reconocer el trabajo de las organizaciones y los gremios de las pymes, sin ellos la propuesta que el Senado hizo al gobierno no hubiese sido la misma”, y agradeció además “el aporte de los senadores y senadoras que, en forma transversal, han colaborado. Nos vamos a preocupar de que estos proyectos se materialicen y administrativamente se cumplan”.

En tanto, se mantiene -por sobre el bono de alivio- un bono adicional variable para aquellas Mypes que deban pagar IVA y que recibirán la devolución de tres meses del promedio del IVA débito del año 2019, con un tope de $2.000.000, corresponde a las ventas. Así como el bono adicional en 20% en caso de empresas que tengan como titular que sea mujer.