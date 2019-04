Política 09-04-2019

Senado: proponen la entrega gratuita de al menos una bolsa biodegradable

Llevar productos en las manos o la obligación de comprar un empaque, son situaciones que se han vuelto cotidianas, desde que se puso en pleno funcionamiento la prohibición de la entrega de bolsas pláticas en comercios como supermercados y el retail.

Sin embargo, y pese a que la medida apunta al cuidado del medio ambiente, los senadores Carmen Gloria Aravena, Álvaro Elizalde, Francisco Chahuán, José García Ruminot y Manuel José Ossandón advirtieron que “se ha señalado por múltiples actores que la medida ha beneficiado principalmente a los establecimientos de comercio, ya que no solo ahorran por el enorme presupuesto que significaba tener que proveer al público de bolsas plásticas para llevar sus productos, sino que, además, muchos de ellos han generado el negocio de vender sus bolsas de género u otro material reutilizable, a un precio que en muchos casos ha ido incrementándose”.

Ante esto, los legisladores presentaron el proyecto de ley que incorpora la entrega de bolsas biodegradables en el comercio y que será estudiado por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

Los precursores enfatizaron, “queremos cuidar el medio ambiente, pero no que ahorren a costa de los consumidores" y precisaron que el proyecto instituye que “(…) será obligación de los establecimientos de comercio, hacer entrega a los consumidores, de al menos una unidad de algún empaque biodegradable u otro material que no se encuentre prohibido por ley, que permita el trasporte de los productos adquiridos en dicho establecimiento”.

Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, durante 2018 se consumieron cerca de 3.400 millones de bolsas plásticas al año, 386 mil por hora y se calcula que cada habitante usaba unas 200 al año.