Política 25-01-2017

Senado retoma estudio de la reforma al código de aguas

La Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, continuará analizando el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas.

Durante la sesión se contará con la presencia de la Federación Nacional de Agua Potable Rural y de la Confederación de Canalistas de Chile.

De este modo, los legisladores deberán definir de qué forma se puede consagrar el agua como un real bien de uso público, determinar el tratamiento que recibirán los titulares de derechos ya adquiridos, y responder a las críticas de los pequeños agricultores quienes aseguran que el proyecto sólo busca expropiar los derechos de los regantes.

En la actualidad las aguas son consideradas bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas.

Con la propuesta se busca priorizar la definición de bien de uso público, regulando fuertemente la entrega de éstas, a privados.

La propuesta señala que “las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares.

De acuerdo a la iniciativa, “el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas. Éste se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley.

Éste se origina en una concesión será de 30 años de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. En caso que la autoridad considere que la concesión deba otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a 20 años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos.

Los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace un uso efectivo del recurso”.