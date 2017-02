Política 24-02-2017

Senador Andrés Zaldivar: "Eso mismo lo escuché en la dictadura de Pinochet"

En entrevista con CNN Chile, el senador DC Andrés Zaldívar se refirió a la prohibición del ingreso a Cuba de Mariana Aylwin.

El parlamentario indicó que es una "infamia" algunos dichos del Partido Comunista que acusan que el hecho fue una estrategia para romper las relaciones entre la DC y la Nueva Mayoría. Zaldívar indicó que esto fue producto de la dictadura cubana que "saca gente de su país, no respetan las libertades ni el derecho a acción. Esto es una constante porque es una dictadura".

Respecto a la respuesta de Cuba, donde se indicó que no se le permitió el ingreso a la ex ministra porque supuestamente estaba involucrada en un grupo anticubano, el senador señaló que "ese mismo planteamiento lo escuché en la dictadura de Pinochet cuando nos acusaba de antipatriotas por que reclamábamos la democracia por nuestro país, y en Cuba pasa lo mismo".

Por otro lado, Zaldívar valoró la acción del Gobierno frente al hecho.