Política 17-06-2017

Senador Andrés Zaldívar por muerte de Helmut Kohl: “creía en América Latina y fue un gran amigo de los chilenos”

El presidente del Senado recordó su relación personal con el fallecido ex Canciller alemán, destacando sus cualidades como líder y estadista y augurando que, tras su muerte, “va a crecer como una de las grandes figuras de Europa”.

Como “una gran pérdida para Alemania, Europa, los demócratas del mundo y también para los chilenos”, calificó el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, la muerte del ex Canciller germano, Helmut Kohl. El parlamentario, quien conoció personalmente al líder de la reunificación alemana, destacó también su rol en la recuperación de la democracia en Chile. “Su papel fue fundamental; primero apoyó a la Democracia Cristiana, pero en general lo hizo con todas las fuerzas políticas, demostrando su compromiso con chile desde el primer momento, cuando muchos no nos dieron apoyo o pensaban que estábamos equivocados. A pesar de lo que algunos pensaban, él nunca falló en darnos su respaldo”, señaló.

Zaldívar resaltó la trascendencia de Kohl en la política internacional, particularmente en el proceso de reunificación. Sostuvo que “fue determinante, pues muchos pensaban que no se podía hacer por las diferencias que existían entre Alemania Occidental y Oriental y porque se generaría un problema económico grave, como la nivelación las monedas. Pero él hizo todo lo que tenía que hacerse y, cuando vino derrumbe del muro, se la jugó por la reunificación". Frente a este tema, recordó las palabras que el ex Canciller le expresó: “Una vez me dijo ‘así como ustedes terminaron con la dictadura con un lápiz y un papel, nosotros lo hicimos con nuestras manos derrumbando el muro de Berlín’”.

En cuanto a sus cualidades personales, aseguró que “era una persona muy inteligente, un hombre con gran capacidad de Estado y condiciones de líder. Era muy eficiente y capaz, hizo un gobierno de gran éxito, llevando a Alemania a crecer mucho más de lo que habían hecho sus antecesores, que eran buenos gobiernos. Creía en América Latina y fue un gran amigo de los chilenos”, reiteró.

El senador Zaldívar contó que acompañó a Helmut Kohl en 1979 durante su campaña a Canciller de su país. “Estuvimos 15 días trabajando juntos. Luego, tuvimos un trabajo muy intenso cuando fui presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, ocasión en la que me apoyó con mucha fuerza. Después mantuvimos siempre relaciones muy estrechas y lo visité cuando estaba enfermo, en dos o tres oportunidades. Fue una relación de amistad y cariño”.

A juicio de Andrés Zaldívar, en los últimos años no se ha destacado suficientemente lo que fue la figura de Kohl. Sin embargo, dijo creer que “ahora, con su partida, que es muy dolorosa, va a crecer como una de las grandes figuras de Europa, una de las personas que más colaboró primero con la recuperación de la democracia en su propio país y, segundo, en todos los países de Europa Oriental bajo regímenes comunistas”. Añadió que “todo eso ha hecho que Europa sea hoy un continente con una gran fuerza democrática, y que su propio país sea uno de los de mayor importancia en el mundo moderno. Eso también se debe a lo que él sembró”.