Política 10-07-2021

Senador Castro a favor de rebajar el impuesto específico del combustible

Luego de 32 semanas consecutivas de alza en el valor de los combustibles, el senador, Juan Castro Prieto, comprometió su voto a favor de esta iniciativa que busca aliviar el bolsillo de los chilenos y chilenas.

Tras el anuncio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sobre una nueva alza de 6,3 pesos por litro en el valor de las bencinas, el senador por el Maule, prometió dar su voto a favor del proyecto para rebajar el impuesto específico del combustible, el cual ya fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y que luego será puesto en tabla en el Senado.

“Yo voy a aprobar el proyecto de rebaja del impuesto específico al combustible, porque siento que es necesario. El estado de Chile puede hacer una reforma tributaria para mejorar los ingresos, pero no con cargo a este impuesto específico que sube demasiado el valor de los combustibles”, afirmó el senador independiente de la región del Maule.

Agregando que “creo que es algo justo y necesario. No puede ser que el precio del combustible lleve 32 semanas consecutivas al alza, afectando el bolsillo de miles de compatriotas, sobre todo de las familias con menores ingresos. Esta pandemia nos ha golpeado a todos y debemos tomar cartas en el asunto”.

La idea de legislar este proyecto ya fue aprobada con 5 votos a favor y 3 en contra, por lo que los parlamentarios tendrán hasta el 23 de julio para presentar indicaciones y proceder con su discusión en particular. Si se aprueba en esta instancia, pasará por el Senado.