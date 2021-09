Política 16-09-2021

Senador Castro advierte la difícil tramitación del cuarto retiro: “no tiene ninguna posibilidad de pasar”

Luego de que la última encuesta Plaza Pública Cadem arrojó que un 62% está de acuerdo con las alertas del Banco Central sobre el retiro de los fondos previsionales, el senador independiente por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, sostuvo que no sería recomendable para la economía del país y advirtió que en la Cámara Alta no estarían los votos suficientes para que avance su tramitación.

“Siento que el cuarto retiro no tiene ninguna posibilidad de pasar. Hemos conversado entre senadores, se ha analizado el efecto económico que generaría, hemos escuchado al presidente del Banco Central y a economistas de todos los sectores políticos, tanto de izquierda como de derecha”, afirmó el legislador.

Agregando que, “la verdad, la recomendación que nos han dado los especialistas es no aprobar el cuarto retiro, porque nos generaría un problema muy serio de inflación y un conflicto en el costo de vida para los más humildes”.

En la misma línea, cabe recordar que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, avisó en más de una ocasión sobre las consecuencias económicas que provocaría un cuarto retiro del 10%, asegurando que “acercaría al sistema financiero a un desequilibrio de magnitud”.

Por ahora, la discusión del cuarto retiro seguirá luego de Fiestas Patrias, donde será votado el miércoles 22 de septiembre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y en caso de ser aprobado, pasará a sala.