Senador Castro critica decreto de emergencia para comunas del Maule

El senador Juan Castro calificó de insuficiente el decreto de emergencia para enfrentar la escasez hídrica en 9 comunas del Maule y, junto con acusar que la situación obedece a la postergación de obras de infraestructura durante décadas, dijo que la medida “es una burla para los agricultores del Maule y una falta de respeto para quienes se dedican a la actividad en las otras 21 comunas de la región”.

En ese contexto, el parlamentario ofició a la cartera de Agricultura y se reunirá con el ministro Antonio Walker en cuanto éste regrese de China “para buscar fórmulas que tengan un real impacto en beneficio de los regantes, agricultores, y habitantes de sectores rurales del Maule.”

Castro dijo que “cerca de mil 200 millones de pesos para nueve comunas de la Región del Maule no es la solución a la escasez hídrica que estamos viviendo. Nuestra región tiene 30 comunas, todas arrastran este problema y los legisladores somos elegidos para representar a todos y no sólo a unos pocos”. De paso, dijo que “cuesta entender cómo autoridades y parlamentarios se prestan para este show”.

Las declaraciones las formuló luego que se decretara emergencia agrícola para Rauco, Hualañé, Licantén, Vichuquén, Sagrada Familia, Empedrado, Constitución, Curepto y Pencahue, cuyos productores agrícolas y habitantes de sectores rurales recibirán un aporte monetario.

Subrayó también que “debemos cuidar el recurso, no permitir que se pierda lo poco que se puede embalsar y usarla cuando sea temporada de riego, teniendo claro que la generación eléctrica no debe pasar a llevar los derechos de los agricultores de la Región del Maule”.