Política 08-07-2021

Senador Castro critica escasa regulación del valor de medicamentos y exámenes



El senador por el Maule, Juan Castro Prieto, votó a favor del proyecto de ley que busca regular el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informar los valores públicamente.

La iniciativa, que fue aprobada en general y volverá a la Comisión de Salud para su discusión en particular, propone que el costo de estos procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, tanto en horario hábil como inhábil, no pueda ser superior al 50% a los asignados en el Arancel Modalidad Institucional de Fonasa.

Cabe destacar que un análisis de la Superintendencia de Salud indicó que en algunos centros privados los exámenes pueden valer hasta 12 veces más que en otros lugares.

“Ver que una clínica o un laboratorio tiene una diferencia de precios de varias veces más por un mismo examen duele, porque se trata de salud. Siempre escuchamos y hablamos de desigualdad, ¿pero qué hacemos nosotros para bajar esa desigualdad? Yo creo que de verdad una industria, un sector como la salud tiene que tener regulación, no puede ser que esto quede libre al mercado sabiendo que la desigualdad nos duele a muchos”, afirmó Castro mediante una intervención en el Senado.