Política 09-03-2022

Senador Castro: “El TC debe tener gente experta en la materia y apolítica”



El senador por la Región del Maule Juan Castro Prieto fue crítico con el cuoteo político que se quiere realizar con el Tribunal Constitucional (TC)l por parte de los partidos políticos, ya que para él deberían ser personas capacitadas en la materia y no ex parlamentarios los nuevos miembros del órgano.

Los miembros propuestos por algunos parlamentarios de la cámara, para el Tribunal Constitucional, eran Gonzalo Fuenzalida (RN) y Gabriel Silver (DC) ambos tienen en común que no fueron reelectos en la última elección, por lo que esto para muchos, incluido el senador, sería un premio de consuelo para ambos políticos.

Respecto a las opciones que existían, en el TC, por parte de las directivas de los partidos políticos, el senador Juan Castro no está de acuerdo: “La cámara de diputadas y diputados con algunas directivas que dan los nombres de los candidatos de los ministros del Tribunal Constitucional están muy equivocados. No saben leer lo que el país necesita. Nombrar hoy a ex diputados de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, independiente de los nombres que se dan, le hace un daño a la institución del tribunal constitucional. La confianza de la gente tiene que ser total con el TC, por lo tanto, tiene que ser apolítico”.

Finalmente, entregó su respaldo a Marcela Peredo, abogada constitucionalista de la Región del Maule, para ser miembro del Tribunal Constitucional.