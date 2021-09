Política 24-09-2021

Senador Castro emplaza a retomar proyecto que prohíbe candidaturas de deudores de pensiones de alimentos



El senador por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, hizo un llamado a apresurar la discusión del proyecto de ley que busca prohibir la inscripción de candidaturas a personas que sean deudores de pensiones de alimentos y/o que estén condenadas por violencia intrafamiliar, el cual presentó en octubre de 2020.

Dicha iniciativa, patrocinada por la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Francisco Chahuán, lleva casi un año estancada en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por lo que el parlamentario independiente emplazó al Senado a retomar este tema.

Es tal la gravedad de la situación de las pensiones alimenticias a nivel nacional, que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó a Radio T13 que “a mí me parece que este es un tema grave en el país, en el sentido que las deudas alimentarias no se pagan. Más de un 80% está impaga, se decretan por los tribunales, pero no se pagan”.

Mientras tanto, esta semana volverá a ser discutido otro proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, el cual busca restringir a quienes cometan estas irresponsabilidades con diferentes sanciones, como la prohibición de sacar licencia de conducir, pasaportes, entre otras.