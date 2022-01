Política 14-01-2022

Senador Castro: “Es inaceptable que demoremos 12 a 15 años en entregar una solución habitacional”



En una nueva sesión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, para analizar alternativas que permitan dar solución al aumento de campamentos y acelerar la entrega de viviendas sociales ante el grave déficit habitacional, el senador independiente por el Maule, Juan Castro Prieto señaló que “es inaceptable que en nuestro país demoremos 12 a 15 años en entregar una solución habitacional, eso no corresponde. Llevo en esta comisión dos años y veo que las fallas están en el Serviu”.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “las fallas están en la política pública porque se nombran ministros y llegan sin saber cómo funcionan las políticas públicas, y cuando llevan un año sin avances se cambia al ministro, llega otro y llegamos a lo mismo, nos terminamos entrampando sin darle reales soluciones a las personas. Acá para avanzar se debe incluir al privado, ya que tienen los terrenos, los proyectos, los profesionales, la capacidad y el dinero para construir, y no son incluidos. Yo lo he planteado varias veces y me gustaría ver cómo somos capaces como país de poder entregar la solución entre dos a tres años, lo que es sumamente factible y razonable”.

Finalmente, y ejemplificando con lo sucedido recientemente en la ciudad de Iquique, donde un incendio consumió cerca de 250 viviendas, el senador Castro criticó que el Estado o el Serviu no tengan la atribución “para construir una solución habitacional de calidad, deberían tener la autoridad para intervenir el sector, quizás comprar el terreno y entregárselo al privado para que vaya construyendo”.