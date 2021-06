Política 17-06-2021

Senador Castro insiste en ley para construir viviendas sociales





El Senado volverá a discutir el proyecto de Integración Social y Urbana, el cual buscaba agilizar el trabajo del MINVU en la obtención de terrenos céntricos, de manera que pueda tramitar la construcción de viviendas sociales en sectores no apartados.

No solo eso, la ley también tenía contemplado darle más facultades a esta cartera para gestionar la regeneración de aquellos conjuntos habitacionales que han sufrido deterioro y segregación con el paso del tiempo.

El Gobierno estimó que con esta medida se podría ejecutar la construcción de 10.907 hogares y la mantención de 16.707. Sin embargo, luego de haber sido aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto fue rechazado en la Comisión de Vivienda y Urbanismo por el voto de solo 3 senadores: Alejandro Navarro (PRO), Juan Ignacio Latorre (RD) y Jorge Soria (PPD).

El senador por el Maule, Juan Castro Prieto, quien forma parte de la misma comisión, votó a favor de la iniciativa junto al legislador Sandoval, argumentando que “son muchos los beneficios y las facultades que se le daban al SERVIU, y se cambiaban normativas que eran importantes para poder lograr que todas las viviendas con integración social tuviesen mejor ubicación, de tal manera que la gente sintiera que vive en la ciudad, y no en la periferia”.