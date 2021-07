Política 17-07-2021

Senador Castro llamó a apurar proyecto de educación financiera tras denuncias a instituciones crediticias





Luego de diversas acusaciones efectuadas a ocho financieras no reconocidas, el senador independiente por el Maule, hizo un llamado a acelerar la tramitación del proyecto que se encuentra detenido en el Senado.



Durante esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que durante este año han derivado al Ministerio Público antecedentes de ocho financieras no tradicionales por el posible delito de estafa, ante lo cual el senador de la Región del Maule, Juan Castro Prieto, habló sobre la importancia de apurar un proyecto que presentó hace tres años y aún no se discute en el Parlamento.



“El año 2018 presenté un proyecto de ley donde las instituciones financieras que otorgan créditos tengan la obligación de presentar planes de educación financiera a sus usuarios, para que estos usuarios entiendan lo que significa un crédito y estas instituciones no se aprovechen. Además de eso, sepan qué son estas estafas piramidales que muchas veces son muy comunes y donde los usuarios salen siempre perjudicados”.



Por su parte, el proyecto de ley obliga a los proveedores de servicios o productos financieros, a generar un plan anual de educación financiera tomando en consideración los antecedentes que para el efecto puedan obran en poder de la superintendencia de bancos e instituciones financieras respecto de los niveles de endeudamiento, morosidad y existencia de protestos en nuestro país, ingresó al Senado en septiembre del 2018 y a la fecha, aun se mantiene en Primer Trámite Constitucional.





“Esta obligación sería para todos aquellos proveedores de bienes y servicios que otorguen créditos a los consumidores, estén o no sujetos al control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de este modo se incluirían Cajas de Compensación, empresas del retail, entre otras”, señala la moción.



Por su parte, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de su División de Asociatividad y Cooperativas, la cual supervisa por ley estas organizaciones, ha iniciado acciones legales en Juzgados de Policía Local y Ministerio Público para la investigación de aproximadamente 30 denuncias recibidas en el Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC).