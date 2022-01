Política 26-01-2022

Senador Castro por “gabinete en las sombras”: “No estamos de acuerdo, son declaraciones muy desatinadas”



Rechazo ha causado en diversos parlamentarios oficialistas las declaraciones del Presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, quien aseguró que la colectividad persistirá en la idea crear un “gabinete en las sombras” en el Congreso con “ministros alternos” a los nombrados por el Presidente electo, Gabriel Boric, quien asumirá el 11 de marzo, esto con el objetivo de fiscalizar y lograr acuerdos. “Esto sigue en curso, RN va a persistir en esta idea”, habría asegurado Chahuán, en entrevista con Radio Cooperativa.

Tras estas palabras, el senador independiente (ex RN) por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, se mostró contrario a la idea del timonel de su otrora partido, señalando que “como senador, al igual que otros senadores de la bancada de Renovación Nacional, no estamos de acuerdo con las declaraciones que hizo Francisco Chahuán, frente a estos ministros en las sombras. Creo que esa es una expresión personal de él y no obedece a nuestra bancada. Creo que está equivocado, porque un Presidente tiene todo el derecho a nombrar los ministros que realmente a él le parezcan competentes”.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “si se equivoca, tenemos a toda la ciudadanía mirando y criticando ese actuar. Y eso no significa que tenemos que tener como coalición de oposición personas revisando o criticando de manera personal o tratando de hacer presentaciones de proyectos a los cuales no tenemos las facultades. Son muy desatinadas sus expresiones y no aportan a la discusión pública ni al debate de ideas”.

Las declaraciones de Castro se suman a la de otros líderes oficialistas, como el presidente de la UDI, Javier Macaya, o el líder de Evópoli, Andrés Molina, quienes también se expresaron en contra de la propuesta.