Política 18-03-2022

Senador Castro por presidencia del Senado: “La UDI nos traicionó”



Polémica generó al interior de Chile Vamos el nombramiento del senador del Partido Socialista Álvaro Elizalde como presidente del Senado, ya que según parlamentarios de oposición no se habría respetado un acuerdo anterior que señalaba que la testera de la Cámara Alta recaería en un representante de oposición el primer año, para luego intercalar los próximos periodos con el oficialismo. Es por eso que el senador independiente por la región del Maule, Juan Castro Prieto (ex RN), manifestó su molestia contra la UDI, a quien responsabilizó de la situación al señalar que el gremialismo “nos traicionó, vendió los valores y principios de la centro derecha”.

En el mismo sentido, Castro agregó que “en ese intertanto, la UDI comenzó a negociar con el PS a espaldas del resto de los socios de Chile Vamos y le ofreció una negociación que para la izquierda fue muy buena, en momentos que nosotros sabíamos que si nos poníamos en una posición de confrontación en la votación en la sala, ganábamos los cuatro años. La UDI siempre ha pensado solamente en ellos, son un partido muy egoísta y eso lo sabemos, no piensan en el bien del país”, sentenció.