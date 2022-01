Política 29-01-2022

Senador Castro por proyecto de indulto: “lo que debemos cuidar es la libertad y la tranquilidad”



El senador independiente por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, se refirió al avance de la tramitación el proyecto que concede una amnistía a los detenidos por ciertos delitos en el marco del Estallido Social.

Sostuvo en su exposición en la Comisión de Constitución que “estamos equivocados con este tipo de proyecto, porque creo que lo que más debemos cuidar es la libertad y la tranquilidad, el caminar libremente por una calle, y hoy con este tipo de leyes y proyectos, la verdad es que no estamos consiguiendo eso”.

Respeto a las demandas sociales y a la labor de las autoridades, Castró señaló que “el estallido social se produjo porque este Senado y la Cámara de Diputados, como también los gobiernos de distintas corrientes políticas, no estuvieron a la altura de lo que la gente estaba demandando. Me gustaría que tuviéramos esa grandeza de conversar más y ver qué es lo malo y lo bueno, y para mi esta comisión tiene una gran responsabilidad para el país y la verdad es que, independiente del país que tengamos y que queremos construir, es un país que debemos construir entre todos y debemos construirlo con cariño y con afecto”.

Según un informe que solicitó la Comisión de Constitución a Gendarmería, de las 211 personas que se encuentran recluidas en penales por hechos ocurridos durante el Estallido Social que inició el 18 de octubre del 2019, 144 están presos bajo la medida cautelar. De ese total, 80 por ciento “carece de ingresos anteriores al sistema y sólo 21 de ellos registran experiencia carcelaria previa“, indican los datos de la institución.