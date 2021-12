Política 31-12-2021

Senador Castro por sequía extrema: “una de mis grandes luchas es que las hidroeléctricas no hagan mal uso de las aguas”



Este 2021 ha sido el cuarto año más seco en la historia del país en materia de precipitaciones desde 1950, solo superado por las sequías de 1968, 1998 y 2019, y según el Informe de Situación Hídrica y Pronóstico Verano 2022 del ministerio de Obras Públicas, se completaron 13 años de sequía consecutiva en Chile, situación que pone en sobre alerta a las autoridades debido a que la escasez hídrica no solo afecta el consumo humano y la agricultura, sino que también es una preocupación extra por las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales.

En este escenario, el senador independiente por la región del Maule, Juan Castro Prieto, sostuvo que en la actualidad “estamos viviendo un tema muy complejo en el país, y la naturaleza nos ha golpeado fuerte con esta sequía. Por ejemplo, en nuestra región, el río Maule debe estar a un 50% y estamos comenzando enero, y lo más probable que en marzo lleguemos a un 20% de agua disponible para poder continuar con el tema de los regadíos, que es tan importante para tener fruta de exportación por ejemplo. Entonces, es un tema muy complejo, por lo que espero, y ha sido una de mis grandes luchas, que las hidroeléctricas no se aprovechan y hagan un mal uso de las aguas que están embalsadas. Las hidroeléctricas siempre tienen que estar mirando con mucho cuidado el uso de sus aguas, ya que ellos no pueden hacer uso de aguas en invierno”.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado e integrante de la Comisión sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, agregó que “tengo la impresión que este fue un año en que no se sacó agua de la laguna del Maule en invierno, y ese es el cuidado y la preocupación que se debe tener, por lo que siempre debemos estar comunicados con el Ejecutivo y con el ministro de Obras Públicas para que estemos atentos y no se generen estos aprovechamientos que le hacen tanto daño a la agricultura”.

Respecto a la coordinación con las autoridades regionales y de gobierno para abordar el tema para el 2022, sostuvo que “hasta el momento no hemos tenido reuniones de coordinación masivas para enfrentar estos temas y abordar el verano, pero los senadores estamos bastante preocupados y conversando habitualmente con el ministro Moreno para que esté atento de que no haya aprovechamiento. Sabemos la importancia que tiene el recurso hídrico en nuestra región y las otras regiones para la agricultura, y todos sabemos que la región del Maule es una de las más agrícolas y productivas en la generación de alimentos para nuestro país”.

Cabe destacar que, en el marco del balance hídrico del 2021, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto a la encargada de la oficina de servicios climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Catalina Cortés, señaló que se registró un déficit de precipitaciones de más de un 50%, una reducción en el agua de embalses, hoy llenos hasta el 45% de su capacidad total de



almacenamiento, y la significativa disminución de los caudales en los principales ríos del país. Además, actualmente son 184 las comunas que tienen decretos de escasez hídrica, repartidas desde Atacama a Los Lagos, y 8 millones 250 mil personas viven con racionamiento del vital elemento.