Política 21-07-2022

Senador Castro presentó proyecto que busca inhabilidad de ex constituyentes para participar en procesos constitucionales



Atendiendo el hecho de que nuestro país se encuentra atravesando por un proceso constituyente y ante la posibilidad abierta de que al proceso recién terminado le sigan nuevas instancias de discusión que requieran de la elección democrática de sus miembros, el senador independiente por la región del Maule, Juan Castro Prieto, junto al senador Karim Bianchi (IND), presentó un proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad por cinco años a ex constituyentes para participar en nuevos procesos constitucionales.



Según el parlamentario, “resulta fundamental contar con precauciones no previstas en los artículos constitucionales permanentes que regularon este proceso, en orden a preparar un eventual nuevo proceso eleccionario de ganar la opción rechazo. En particular, el artículo 141, que se refiere a la Convención Constitucional y a la forma de elección de los convencionales. Tal artículo establece que los integrantes de la Convención no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención”.



En este sentido, Castro agregó que “con esta iniciativa se busca establecer que el plazo de inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular se extenderá hasta por cinco años, esto en el caso de que la propuesta de texto constitucional sea rechazada en el respectivo plebiscito de septiembre”.

Según el senador Castro, “en el proceso constituyente deben estar los mejores, ya que nosotros en el Senado cometimos errores y deberíamos haber colocado ciertas condiciones en los constituyentes y no lo hicimos. Por esa razón, el día de hoy creemos que es muy necesario el poder hacer algunos cambios en la eventualidad que la opción rechazo salga vencedora en el plebiscito de septiembre y se abra un nuevo proceso constituyente. Además, es imperiosa una renovación de los actores participantes de la discusión, además de la necesidad obvia de enfrentar un eventual nuevo proceso con mayor rigurosidad, de forma de robustecer la institucionalidad”.