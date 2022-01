Política 27-01-2022

Senador Castro valora rápida tramitación de proyecto de PGU



El senador (IND) por el Maule, Juan Castro, valoró el rápido avance en la Cámara Alta, del proyecto de ley de Pensión Garantizada Universal (PGU) y la iniciativa sobre su financiamiento, por lo que ahora debe ser votado en la Cámara de Diputados para su trámite final para cumplir con el cronograma del Gobierno que busca empezar a pagar el beneficio en la tercera semana de febrero.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de polémica, ya que su universalidad y financiamiento no dejaron del todo conforme a los parlamentarios.

Uno de los que expresó sus dudas fue el senador independiente por la Región del Maule, quien sostuvo que “hoy apoyamos este proyecto que tiene un nombre muy bonito, Pensión Garantizada Universal, pero me hubiera gustado que cada uno de los chilenos y chilenas que cumplen la edad para recibir su jubilación tuviesen esta pensión independiente de su condición económica. Si bien es cierto llegará a todas esas personas que nunca han hecho un esfuerzo para poder tener un ahorro provisional, que me parece justo muchos de ellos también trabajan de manera informal en el país, no llegará a otras que trabajan mucho de manera formal y son tremendos aportes, hacen grandes esfuerzos para poder tener ese ahorro previsional y no van a lograr este beneficio, y eso me parece injusto”.

En la tarde de ayer fue aprobada la PGU