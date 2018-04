Política 08-04-2018

Senador Coloma: “Chile tiene derecho de vivir en paz y en tranquilidad”

En La Moneda se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para abordar propuestas en materia de seguridad pública. Al encuentro, que fue encabezado por el presidente Sebastián Piñera, asistieron ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes y representantes de la sociedad civil.

Quien es uno de los integrantes de la Comisión es el senador de la región del Maule, Juan Antonio Coloma, manifestó que “a mí me parece muy importante esta primera reunión que se planteó en el ámbito de seguridad pública, que más bien es cómo generar un nuevo derecho a la paz ya la tranquilidad de los chilenos. Que el presidente Piñera nos haya convocado ayuda a tener una visión también de región y así lo pidieron específicamente, hay que entender que no todos problemas que afectan la paz y la seguridad son iguales en Chile”.

En materia regional el parlamentario señaló que “el presidente Piñera planteó una sesión especial de un día, para ver las realidades como por ejemplo cuál es la influencia del abigeato en la inseguridad rural, cuál es el aporte que se hace a los municipio, cómo se renuevan y fortalecen las policías, como se diferencian en lo que tiene que hacer cada institución sea fiscalía, sea jueces, sea carabineros, sea investigaciones. Creo que eso ayuda mucho a tratar de construir un país más seguro”.

“Creo que fue muy bueno que hubiese habido diversidad, aquí habían no solamente parlamentarios, alcaldes, ministros, habían representantes de distintos sectores como universidades, fundaciones, para construir, entre todos, transversalmente. Yo valoro que haya venido gente de la oposición a construir este paso”.