Política 24-01-2018

Senador Coloma destaca nombramiento de ministro vinculados al Maule en el nuevo gabinete de Piñera

A minutos de darse a conocer los integrantes del nuevo gabinete del presidente electo Sebastián Piñera, fueron múltiples las reacciones. Es así, como el senador de la región del Maule, Juan Antonio Coloma, manifestó que “creo que es muy importante en este nuevo nombramiento del gabinete del presidente Piñera, destacar la calidad de las personas que lo componen, una mezcla muy virtuosa entre gente que ha tenido experiencia pero también mucha gente nueva, distinta que no me cabe duda que va a ayudar a hacer esos cambios que el país necesita”.

“Quiero destacar especialmente la cantidad de personas vinculadas al Maule, que se nombró en este gabinete y que nunca había ocurrido, incluso otros parlamentarios me decían con cierta envidia lo que había ocurrido. Efectivamente Hernán Larraín, senador del Maule, a cargo de Justicia, de la forma de enfrentar la delincuencia, cambiar el Sename, en fin, una tarea tremenda”.

Agregó el parlamentario que “junto a Larraín tenemos a Antonio Walker, para los que no lo conocen, es un agricultor de toda la vida del Maule, experto en agua, experto en riego, una persona que no cabe duda que va a ser un aporte extraordinario para nuestra Región. Y Alfredo Moreno que lleva muchos años arraigado en nuestra zona, que está a cargo de todo el tema social, Fosis, discapacidad, la forma de enfrentar la pobreza, la ruralidad, creo que son grandes aportes para nuestro país, pero sobre todo para nuestra Región”.

“Así que más que como senador, como Juan Antonio Coloma, feliz de este gabinete, que creo que es muy potente, pero más feliz todavía porque estos maulinos nos van a ayudar a salir adelante, mejorar la Región, enfrentar con creatividad y optimismo los problemas que tenemos. Muy contento y no me cabe duda que van a venir tiempos mejores”, finalizó el senador Juan Antonio Coloma.