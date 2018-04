Política 21-04-2018

Senador Coloma impulsa iniciativas por nueva concesión de la ruta 5

Cambio del Peaje de Retiro y caleteras en la ruta, son algunas de las propuestas .

El senador por el Maule, Juan Antonio Coloma (UDI), precisó conceptos sobre su propuesta de condiciones para la reconcesión de la ruta 5 sur, tramo Talca-Chillán, en recorrido realizado por Linares.

El parlamentario indicó que “primero, en la nueva licitación, se va a incorpora el diseño y después la construcción de la tercera vía Santiago a Chillán, de una vez por todas para pasar así a ser una ruta de primera categoría internacional”.

Agregó que “en segundo término, se van a generar caleteras en toda la ruta, cosa que hoy día es un verdadero drama. En tercer lugar se van a reperfilar todos los accesos a las ciudades, o sea los dramas que hay hoy para entrar a Parral, a Linares, a Molina o a Romeral, en todos los casos se mejorará el ingreso a ellas”.

En esa misma línea, señaló que “en cuarto lugar, hemos solicitado que el peje de Retiro, se cambie a Perquilauquén y eso por lo menos está dentro de los estudios que va en la línea correcta”.



DICHOS DE URRUTIA



En otras materias, consultado sobre las controversiales declaraciones del diputado Ignacio Urrutia, el jueves, en la Cámara Baja, el senador Coloma señaló que “probablemente, no compartimos la forma, pero lo cierto es que el Gobierno hizo bien en retirar un proyecto de reparaciones, que no está financiado. Declaraciones traen declaraciones, yo prefiero que no hubiese dicho eso, pero tampoco es válida la reacción de la diputada Pamela Jiles. Fue un triste episodio, la verdad.