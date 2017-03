Política 30-03-2017

Senador Coloma pide compromiso de “no más agresión” de autoridades bolivianas

“Rechazamos profundamente las declaraciones del Ministro de Defensa de Bolivia, que claramente actúa aleccionado una vez más por Evo Morales, lo que ha dicho de los chilenos es que somos contrabandistas y lo que ha dicho de la Presidenta es que es secuestradora. Eso es completamente inaceptable desde cualquier lugar del mundo y genera una abierta violación a los tratados y derechos más mínimos que los países tienen entre sí”, expresó esta mañana el senador Coloma.

El senador dijo que “esto es parte de una campaña de hostigamiento permanente que el Gobierno boliviano tiene en contra de Chile, especialmente cuando hemos visto que en Bolivia el 80% del país no cree en lo que dice Evo Morales, entonces cuando tienen esos problemas internos, lo que hace Bolivia es lo mismo de siempre, inventar un conflicto externo, pero aquí se les ha pasado la mano”.

Coloma dijo que “queremos respaldar plenamente la decisión de la Cancillería chilena de impedirle el acceso al citado ministro de defensa a nuestro país. No tiene derecho quien insulta, quien ataca pretender ser recibido por ese país y aquí que el Gobierno boliviano no se equivoque: aquí actuamos todos juntos porque esto es una agresión al gobierno de Chile, no nos merecemos esas declaraciones de súbditos directos de Evo Morales. Creo que debe haber un compromiso directo del presidente Evo Morales y del Ministro de no más agresión”.