Política 25-03-2017

Senador Coloma por Piñera: “esta semana ha empezado la cuenta regresiva de la Nueva Mayoría”

Hace algunos días el ex presidente, Sebastián Piñera, anunció su candidatura presidencial. Al respecto el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, señaló que “el martes el presidente Piñera anunció su decisión de postular a la presidencia de la República, tal como se lo habíamos pedido varios partidos de Chile Vamos y lo relevante y lo importante es que el día viernes nosotros, y el sábado nuestros socios, vamos a proclamar formalmente como candidato presidencial de Chile Vamos, a Sebastián Piñera. Lo hacemos convencidos de que hoy día es un sentido del deber más importante que nunca y queremos convocar a todos los chilenos, a todo el Maule a unir fuerzas para darle vuelta este partido que hoy Chile está viviendo”.

“Hoy nuestro país enfrenta un estado de pesimismo, una mala onda, un grado de descalificación importante, un problema de empleo, un problema de calidad de servicios muy grande. Hay un pesimismo en todas partes y eso no tenemos por qué ser condenados a seguir igual”.

Agregó el senador que “en 7 meses y 25 días más vamos a estar tomando una decisión y esa decisión es la que queremos convocar a que apoyemos a Sebastián Piñera, primero en las primarias del sector el 02 de julio, y después el 18 de noviembre. Aquí como partido, como parlamentario estamos todos unidos en esta causa y probablemente esta semana va a ser recordada como parte de la historia de Chile, cómo la Nueva Mayoría I tuvo debut y despedida y cómo no tuvo la posibilidad de seguir porque la gente dijo que era fundamental un cambio”.