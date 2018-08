Política 26-08-2018

Senador Coloma se reúne con Seremi de Agricultura para tratar situación hídrica que afecta a la región

El senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma se reunió con la seremi de Agricultura, Carolina Torres, para tratar la situación climatológica hídrica que está viviendo hoy día la región del Maule. “Me encuentro muy preocupado, en materia de precipitaciones tenemos menos 37 por ciento de lo que llovía tradicionalmente y en materia climatológica estamos teniendo un problema de heladas que tiene con un profundo daño a todo el crecimiento de los pastos, particularmente en los sectores más de rulos y que están afectando básicamente el pasto de los animales”.

Al ser consultado por las medidas concretas propuestas a la autoridad regional, el parlamentario señaló que “le he propuesto concretamente 3 líneas de acción. Primero tratar de activar un plan de emergencia vía Indap para dar forraje a aquellos agricultores pequeños que hoy día, por el tema climatológico, están pasando momentos bien dramáticos. Hoy se están muriendo animales, particularmente ovejas, y está afectando a otros tipos de vacunos y aquí tenemos que prevenir no tenemos que esperar, por eso he solicitado formalmente que se puedan activar algunas líneas de emergencia que tiene Indap”.

Otro de los puntos tratados en la reunión, fue el tema de los embalses, al respecto Coloma indicó que “hay que ver cómo mejoramos la capacidad de embalses en Chile, particularmente del Maule, donde hay 5 proyectos de embalses que están en estudios bastante avanzados, La Jaula, Montecillos, el Acona 2, Longaví, por decir algunos”.