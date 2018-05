Política 31-05-2018

Senador Coloma tras retiro del proyecto de ley que creaba el Consejo de Ahorro Colectivo: “el tema de fondo es mejorar pensiones en Chile”

Tras las constantes críticas que ha recibido el Gobierno por retirar el proyecto ingresado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, que creaba el Consejo de Ahorro Colectivo, el senador por la región del Maule, Juan Antonio, manifestó que “a mí me parece que el retiro del proyecto es lo que procedía. Recordemos que es parte del paquete de medidas que envió la ex presidenta Bachelet, el primero de los cuales fue rechazado en enero de 2018 y esta es una continuación del anterior. Quizás la crítica que uno puede plantear es por qué no se retiró inmediatamente, pero de que había que retirarlo me parece completamente razonable”.

Al respecto agregó que “El tema de fondo es tratar de aunar voluntades para producir un mejoramiento de las pensiones en Chile, a través de una fórmula que plantee el Gobierno actual. Esta administración fue electa hace poco tiempo por una gran mayoría y uno de los temas que más se debatió en la campaña, fue justamente el tema de las pensiones. Entonces me parece que es democrático, sano y razonable darle la oportunidad al Gobierno de plantear, y espero que el presidente Piñera el 01 de junio avance en esa línea, de cuáles son los pilares de este nuevo sistema previsional, que mejore lo que hoy día existe”.

“Creo que aquellos que rajan vestiduras porque se retiró un proyecto que estaba destinado a caer porque se había desmoronado el que lo sustentaba, realmente me parece absurdo criticarlo. Era lo que había que hacer”, finalizó Juan Antonio Coloma.