Política 04-05-2019

Senador Coloma (UDI) apoya proyecto de modernización laboral

El senador UDI por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, apoyó el proyecto de modernización laboral del Gobierno. Manifestó que “a mí me parece que es muy importante lo que el Presidente de la República acaba de plantear como Reforma Laboral. En el fondo esto supone adelantarse al signo de los tiempos, sabemos que la tecnología, la robótica, lo científico, hará que muchos trabajos que hoy existen vayan a ser reemplazados por otros. Obviamente hay un tema de flexibilidad, un problema del trabajo por hora, que de alguna manera va a ser parte de la agenda del futuro, por eso lo que está haciendo el Gobierno es adelantarse y prepararnos con una legislación moderna para lo que viene”.

La iniciativa propone, entre otras cosas, las medidas de adaptabilidad de jornada. “La idea es lograr generar que la jornada mensual sea de 180 horas a nivel individual y que se puedan pactar alternativamente cómo son las jornadas semanales, cómo se distribuyen, 4 días, 5 días, 6 días o sino quizás sea mejor hacerlo en jornadas semestrales o bolsas de horas extraordinarias”, indicó el parlamentario.

“Hoy en día lo máximo que se puede pactar son 12 horas extraordinarias a la semana, bueno por qué no hacer bolsas de horas extraordinarias mensuales o semanales según la jornada elegida por trabajador y que el límite esté dado por la semana o por el mes y no por el día”.