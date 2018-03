Política 29-03-2018

Senador Coloma (UDI): “es muy importante cambiar de raíz el Sename”

Tras el anuncio del Presidente Sebastián Piñera, de realizar a la brevedad una auditoría a hogares del Sename para conocer las condiciones en que viven los de niños, las reacciones no se hicieron esperar. Es así como el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, manifestó que “ me parece muy importante que la primera decisión del presidente Piñera para realmente cambiar el Sename, sea hacer una auditoría para que dé una visión clara de cuál es el estado actual de todos los centros en Chile”.

El parlamentario agregó que “el tema de la niñez abandonada, la niñez reprimida o cuando hay lógicas de sanción, en cualquiera de los casos tiene que haber una rehabilitación, un acompañamiento fundamental y por eso que es tan importante cambiar de raíz el Sename, ya que no está cumpliendo con todo lo que a los chilenos nos gustaría”.

“Así que la auditoría es el primer paso, después viene las políticas públicas. El presidente Piñera ha nombrado una comisión especial para eso que actúe en forma rápida, esa es la forma de resolver de una vez por todas, este problema que nos afecta en el alma a todos los chilenos”, finalizó Juan Antonio Coloma.