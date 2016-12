Política 21-12-2016

Senador Coloma (UDI): “gran parte del problema económico ha sido el frenesí legislativo de hacer Chile de nuevo”

Una vez que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, diera a conocer las nuevas proyecciones para la economía chilena en su último Informe de Política Monetaria, IPOM, las reacciones no se hicieron esperar. Fue así como el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, manifestó que “me ha tocado estar por lo menos en los últimos 10 IPOM, y hay una cosa común, que son el reflejo de lo que está pasando en el Banco Central, todos dicen que vamos a la baja. Que este es un país que está trancado”.

“El instituto emisor nos dice que Chile creció al 1,5% este 2016, que era la tasa más baja y este era un país que en otros períodos crecía al 5%. Adicionalmente nos dice que el rango de crecimiento para el próximo año también va a la baja. Esta radiografía que nos hace el Banco Central del país a nadie lo puede dejar contento”.

Al respecto el parlamentario agregó que “claramente nos ha dicho lo que nosotros hemos planeado 20 veces, que hay una mala conducción económica del país, por tanto tiene un muy bajo nivel de desarrollo y eso afecta a todos los chilenos”.

Al ser consultado sobre si los temas políticos han afectado a la economía, el senador indicó que “creo que hace ratos los problemas económicos son más bien políticos. Cuando uno compara la tasa de crecimiento en el mundo que es más o menos un 3% y uno mira a Chile en la mitad, a diferencia de otros momentos difíciles eso se explicaba porque el mundo internacional estaba destrozado, pero eso no es lo que está pasando hoy día, por lo que las explicaciones aquí no se dan. Gran parte del problema económico ha sido el frenesí legislativo, toda esta sensación de tratar de hacer Chile de nuevo y que han demostrado ser un total fracaso”.