Política 06-09-2018

Senador Coloma (UDI): “la identidad de género busca reemplazar la biología por la psicología”



Tras la aprobación del Senado a la ley de identidad de género las reacciones no se hicieron esperar. Fue así como el senador por la región del Maule Juan Antonio Coloma, quien además votó en contra de la iniciativa, manifestó enérgicamente que “a mí me parece que la aprobación del Senado de una legislación que bajo el nombre de identidad de género permite el cambio de sexo registral a menores de 18 años, de verdad es un gran retroceso para Chile”.

“Digámoslo con claridad. La identidad de género lo que busca es reemplazar la biología por la psicología, por ejemplo ya deja de importar nacer hombre o mujer lo importante es como uno se siente y eso es un remplazo total de la psicología por la biología. Para mí esa no es la sociedad que uno busca llevar en el tiempo”.