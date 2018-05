Política 16-05-2018

Senador Coloma (UDI): “Ley que agrega contenidos financieros a educación va a cambiar la vida de muchos chilenos”

El Presidente Sebastián Piñera firmó el decreto promulgatorio de la Ley que incorpora contenidos de educación financiera a la enseñanza media. Al respecto, el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, impulsor de esta iniciativa manifestó que “me parece muy importante la ley que promulgó ayer el presidente Piñera y que incorpora la educación financiera como un objetivo de la Educación en Chile”.

El parlamentario agregó que “hoy día nuestros jóvenes lamentablemente tienen muy poca educación financiera, no se sabe bien lo que es una tasa de interés, lo que es el CAE, lo que es cómo endeudarse y esto se traduce en que más de un 45 por ciento de las personas menores de 29 años tienen una deuda que muchos de ellos no pueden pagar. Piensen que el 20% ya entró a Dicom”.

“Si se compara lo que ocurre en Chile con otros países del mundo hay datos que son sorprendentes. Mientras en Estados Unidos u Holanda el 90 por ciento de los jóvenes que salen de la educación media saben conceptos como interés, como deuda, cómo planificar sus pagos, en Chile sólo el 8 por ciento tiene una información adecuada”, sostuvo.

“Aquí no se trata de no endeudarse, se trata de endeudarse bien, con conocimiento de causa, a tasas de interés baja, no exponerse más de lo que uno puede pagar. Esto es una forma de hacer un país justo y más que como senador sino que como Juan Antonio Coloma, que he visto tanto tema de jóvenes que van a la oficina con este drama, creo que esta ley va a cambiar la vida de mucha gente y obviamente va a ayudar a Chile a ser un país más justo”, finalizó Juan Antonio Coloma.