Política 19-07-2018

Senador Coloma (UDI): “lo óptimo para todos es que Iansa siga abierto”

Tras el anuncio del ministro de Agricultura, Antonio Walker, de solicitar a las autoridades de la empresa Iansa aplazar por dos años su decisión de cerrar la planta de Linares, las reacciones no se hicieron esperar. Fue así como el senador de la región del Maule, Juan Antonio Coloma manifestó que “ me parce que lo que hace el ministro de agricultura pidiendo a la empresa Iansa que mantenga por dos años la planta de Linares, es perfectamente producible, es lógico, tiene sentido. Aquí no hay una orden, no se puede, pero particularmente en políticas públicas cuando ha habido circunstancias problemáticas para la empresa se les ha ayudado, del mismo modo creo que al revés, cuando hay un problema real, sensible, que afecta tan fuertemente a Linares y a la región del Maule, es justo solicitar ese gesto”.

Al respecto el parlamentario agregó que “sobre todo en el entendido que aquí es un tema más coyuntural lo que está ocurriendo. Un precio de mercado que puede perfectamente variar, hay una inversión grande de la misma empresa, hay una inversión social y una colaboración de los organismos públicos para esto”.

Finalmente indicó que “creo que sería una buena señal, por eso quiero firme y claramente apoyar lo que ha planteado el ministro de Agricultura y creo que lo óptimo para todos es que Iansa siga abierto y no podemos bajar los brazos”.