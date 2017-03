Política 18-03-2017

Senador Coloma (UDI): “no me cabe duda que Piñera va a demostrar su disposición a liderar Chile Vamos”

El vicepresidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma expresó respecto del acto en donde probablemente el ex presidente Sebastián Piñera anuncie su candidatura presidencial que “no me cabe duda que va a demostrar su disposición a liderar Chile Vamos, creo que es una muy buena noticia”.

El senador por la región del Maule dijo que “los plazos se van cumpliendo positivamente. El presidente Sebastián Piñera dijo que en marzo iba a resolver, tenemos claro que el martes estamos invitados a un acto en donde no me cabe duda que va a demostrar su disposición a liderar Chile Vamos, creo que es una muy buena noticia, Chile Vamos se ha ido ordenando y espero que efectivamente esté disponible, nosotros vamos a ir bajo el liderazgo de Jacqueline Van Rysselberghe y vamos a estar ahí, porque pensamos que es lo que el país necesita”.

Coloma sostuvo que “es muy importante, una vez que se defina la alternativa, saber para qué se va a gobernar y yo creo que es el momento de reflexión interna y de propuestas. A mí me gustaría que Chile Vamos muestre cómo podemos cambiarle el rostro a Chile, que está deprimido y a la baja. Al final, un poco antes de las primarias, me parece bien que se debata. Pero las cosas tienen que tener su espacio”.

Finalmente expresó que “me gustaría que el Presidente Piñera le hablara a los chilenos, porque Chile lo que necesita es ver qué haremos con el empleo, y que diga que va a cumplir estrictamente con la ley en todo lo que supone y entre eso está el fideicomiso”.