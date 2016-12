Política 27-12-2016

Senador Coloma (UDI): “va quedando claro que Guillier aparece como el candidato del gobierno”

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) se refirió a los resultados de la Encuesta Cadem, donde el ex Presidente Piñera retoma ventaja y se distancia por ocho puntos de Alejandro Guillier en intención de voto.

El senador Coloma explicó esta distancia, señalando que a medida que avanza el tiempo “va quedando claro que Guillier aparece cada vez más como el candidato del Gobierno, del oficialismo y Piñera se ve más como una alternativa para adelante”.

Cabe destacar que el ex Presidente Piñera obtuvo un 23% de las preferencias, versus el 15% al que bajó el senador independiente, por lo que Coloma sostuvo que a su juicio “esto se da porque para la gente ha quedado claro que Guillier es el candidato del Gobierno y eso es como ponerle un saco de plomo arriba para que baje automáticamente en las encuestas”.

“Piñera es una buena alternativa. La UDI lo va a evaluar en el Consejo General, él no ha ratificado todavía que quiere ser candidato, pero lo que estamos viendo ahora, en diciembre, es que generalmente un año antes de la elección, se tienden a ver cuáles serían los resultados posibles, y vemos una diferencia favorable y muy significativa para el candidato de Chilevamos y una muy en contra del candidato de la nueva mayoría”, señaló.

Finalmente, dijo que “mi impresión es que la gente ha entendido que el candidato del Gobierno es Guillier y cuando la gente se da cuenta que es el candidato del continuismo, automáticamente empieza la desilusión y comienza a bajar. Entonces, la gente se da cuenta de que independiente de las ideas y propuestas, solo es más de lo mismo”.