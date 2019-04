Política 20-04-2019

Senador Coloma valora anuncio del gobierno sobre el cambio de medidores inteligentes

Luego del anuncio del Gobierno que el cambio de medidores antiguos por los dispositivos inteligentes será voluntario y no obligatorio, el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, valoró la medida y señaló que “ una de las cosas más importantes que existen en cualquier Gobierno y para cualquier autoridad, es tener la capacidad de escuchar a las personas y en esa lógica me parece correcta la decisión de modificar el criterio existente respecto a los llamados medidores inteligentes instando la forma voluntaria en que esto se use, lo que se traduce en que cualquier usuario podrá optar a mantener los antiguos o cambiar por los nuevos”.

En esa misma línea el parlamentario agregó que “en un comienzo se dijo que era imposible técnicamente, por lo que valoro mucho que se haya cambiado este criterio y que de esta manera se posibilite una fórmula más transparente en la que cada uno decida lo que quiera hacer en esa materia”.

“Sin duda, que esto es un buen punto y resuelve un problema que generó mucho revuelo, pero que hoy día afortunadamente está en una línea distinta. Bien por esta modificación”, finalizó Juan Antonio Coloma.