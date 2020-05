Política 24-05-2020

Senador Elizalde emplazó al gobierno regional a dejar de jugar con las expectativas de la ayuda humanitaria





El senador Álvaro Elizalde exigió que “la autoridad regional explique cuál será el criterio y la logística de distribución de las cajas de alimentos en el Maule”, en relación con la ayuda para las familias más vulnerables de la región, a propósito de la emergencia sanitaria. “Los anuncios del Gobierno central han sido confusos y la gente debe tener certeza sobre el criterio, es decir, a quién le va a llegar la ayuda, y cuándo llegará”, agregó.

A juicio del parlamentario “el Gobierno ha generado frustración en la gente. Primero dijeron que era para el 70% de las familias, luego que era el 70% del 40% de las familias más vulnerables y hoy han señalado que ese porcentaje se aplica a comunas con cuarentena. El gobierno debe entregar certezas y no confusión. El Maule necesita saber cuántas cajas, a quiénes van dirigidas y cuándo llegarán. Es urgente que se informe cuál es el plan logístico de esta operación.”

El senador por la región llamó a las autoridades “a ponerse una mano en el corazón y dejar de jugar con las expectativas y las necesidades de las personas, que en todo Chile y en nuestra región, lo están pasando muy mal.”

Elizalde finalizó señalando que “yo hubiese aumentado el monto de la Renta Básica de Emergencia y habría fortalecido otros instrumentos. Era más rápido, más fácil, y habría ayudado al comercio local. Pero el Gobierno no escucha. Prefirieron montar una escena comunicacional muy ineficiente. Aun así, ante hechos consumados, urge que el Intendente Milad explique y detalle cómo se desarrollará esta operación. La gente no puede seguir esperando.”