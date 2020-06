Política 13-06-2020

Senador Elizalde exige al gobierno nombrar a la brevedad al nuevo Intendente

El senador Álvaro Elizalde, exigió al Ejecutivo nombrar a la brevedad al nuevo intendente, indicando que “el Gobierno da muestras de su desidia por el Maule. No es aceptable que pasen las semanas y aún el Presidente Sebastián Piñera no haya nombrado a su máximo representante a nivel regional, considerando el Estado de Catástrofe y que la situación se ha agravado en nuestra región.”

Elizalde enfatizó que “no es posible que para el Gobierno sea más importante el cuoteo político que enfrentar adecuadamente la pandemia. Es urgente que se designe al nuevo intendente. La situación de la provincia de Curicó es insostenible, por ello hemos solicitado que se decrete cuarentena, como lo han requerido los alcaldes y, además, se suman la demora y los problemas asociados a la entrega de las cajas con alimentos en la provincia de Talca.”

Respecto a estas últimas, el parlamentario señaló que “es indispensable aclarar qué ocurre con esta ayuda. Hay denuncias que indican que las legumbres, por ejemplo, no cumplen con el peso acordado y el intendente subrogante ha señalado que es un problema del proveedor. Aún no conocemos las explicaciones de la empresa y la gente sigue esperando.”