Política 07-05-2020

Senador Elizalde exigió al intendente que explique por qué se reducen los fondos regionales del Maule

El senador por la región del Maule, Álvaro Elizalde, expresó que “exijo al intendente Pablo Milad dé una explicación. Lo mínimo es que desglose estas rebajas e informe qué es lo que se verá afectado. Debe transparentar ahora cómo afectará a la región esta reducción presupuestaria. Se lo debe a todos los ciudadanos.” De esta forma el parlamentario reaccionó al recorte de más de cuatro mil cuatrocientos millones que sufrirán las arcas fiscales maulinas, en el contexto de la emergencia sanitaria.

Elizalde agregó que “me parece injusto lo que ha ocurrido con el Maule. Es una de las regiones más necesitadas del país, que tiene la mayor tasa de ruralidad y que, durante años, ha realizado una contribución permanente al desarrollo productivo de Chile. Es inaceptable que se castigue una vez más al Maule.”

El presidente de la Comisión de Economía del Senado emplazó a la máxima autoridad regional enfatizando que “es lamentablemente que el intendente no haya defendido a nuestra región. Es evidente que representa al Presidente de la Republica, pero a su vez, debe velar por los intereses de todas y todos los maulinos y, a la luz de lo ocurrido, eso no está sucediendo.”

Finalmente, el senador Elizalde se refirió a la rebaja del presupuesto de Bomberos de Chile y señaló que “es una institución crítica para el funcionamiento del país. Considerando el Estado de Catástrofe, no se entiende que se perjudique de forma tan agraviante a los bomberos, que cumplen una función tan esencial, en el marco de la emergencia.”