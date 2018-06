Política 30-06-2018

Senador Elizalde: “Piñera esconde la inoperancia legislativa de su propio gobierno culpando al congreso”

El presidente del Partido Socialista de Chile, senador Álvaro Elizalde, señaló que “Piñera esconde la inoperancia legislativa de su propio Gobierno culpando al Congreso”, al responder al Mandatario que llamó a los parlamentarios opositores a “ponerse a trabajar”, según consigna un vespertino.

El parlamentario por el Maule, agregó que Piñera está “culpando al Congreso Nacional de la pega que no ha hecho el Gobierno, que es presentar proyectos de ley que resuelvan los problemas de los chilenos”.

Elizalde enfatizó que “en vez de estar actuando como patrón de fundo que reta a los parlamentarios, debiera instruir a sus ministros a hacer la pega y a presentar las iniciativas que están pendientes”.

El senador Elizalde criticó fuertemente las declaraciones del gobernante al señalar que usó “un tono inadecuado, descalificando a la oposición y no haciéndose cargo de la principal deficiencia que ha generado esta sequía legislativa”.

Finalmente, el senador Elizalde recordó que fue el propio senador Francisco Chahuán, militante del principal partido de Gobierno, quien “reconoció que el Ejecutivo no tenía propuestas, no tenía iniciativas”.