Política 13-01-2019

Senador Elizalde (PS) afirma que el sistema de pensiones “no da para más”

“El sistema de pensiones no da para más, las AFP no están garantizando pensiones dignas como merecen los adultos mayores de nuestro país”, con estas palabras el senador por el Maule, Álvaro Elizalde, estimuló el debate organizado para presentar el libro “Un nuevo Sistema de Pensiones para Chile. La visión y los aportes de la Bancada de Senadores Socialistas”.

La actividad, que se realizó en el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule (UCM), en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de esa universidad, tuvo la participación del destacado académico Andras Uthoff, autor del libro junto al abogado Héctor Valladares, además de la académica de la mencionada facultad Nélida Ramírez.

En la oportunidad, el senador Elizalde explicó que “a través de esta publicación estamos proponiendo un modelo alternativo, que genere condiciones para aumentar de forma inmediata las pensiones, pero que además sea sostenible financieramente en el largo plazo”.

Por su parte, la profesora Ramírez valoró esta actividad, indicando que “el aporte que hace (la presentación del libro) en términos técnicos, académicos y de la información para las personas, es fundamental”.

La académica de la UCM enfatizó que hace falta mayor educación previsional, “por lo tanto espacios de reflexión, de debate, de conocimiento son fundamentales, son necesarios para que todos tengamos la información y podamos tomar decisiones y, además, colaborar con propuestas que se levanten ante las distintas instancias para definitivamente cambiar el sistema”.

Finalmente, el senador Elizalde concluyó expresando que es importante “dar respuesta a las necesidades de los jubilados de nuestro país, sobre la base de los principios de la seguridad social y no bajo la lógica del mercado, que tanto daño le ha hecho al sistema de pensiones de nuestro país”.