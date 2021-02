Crónica 02-02-2021

SENADOR ELIZALDE (PS) EXIGIÓ AYUDA URGENTE PARA AFECTADOS EN EL MAULE POR EL TEMPORAL Y CORTES DE LUZ.





El senador por el Maule, Álvaro Elizalde (PS), frente a los graves efectos que ocurrieron sobre la población de esta región, producto del sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país, afirmó que “es indispensable que el Gobierno acuda de inmediato con ayuda a las familias damnificadas, especialmente en Talca, actuando con sentido de urgencia. Se requieren materiales, maquinarias, albergues y todo aquello que sea necesario para enfrentar la situación. Además, el Gobierno Regional deberá inyectar recursos para aquellos negocios y pequeños comerciantes que también se han visto afectados”.

El parlamentario indicó que “el cambio climático está generando cada vez con mayor frecuencia este tipo de fenómenos y los temporales no son una cuestión exclusiva del invierno. Ello implica que las autoridades debieran estar preparadas con un plan regular y permanente de limpieza de los ductos y alcantarillas y disponer de medidas de emergencia para todo el año y no solo para el invierno”.

Asimismo, y en relación con otros de los problemas urgentes que requieren preocupación del Ejecutivo, Elizalde afirmó que “lo que ocurre con los cortes de luz ya no es un problema aislado. En el Maule existe un monopolio regulado y por lo tanto las ciudadanas y ciudadanos están obligados a recibir el servicio de una sola empresa.