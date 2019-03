Política 30-03-2019

Senador Elizalde (PS) se opone a proyecto de gobierno sobre control preventivo de identidad

El presidente del Partido Socialista (PS) senador por el Maule, Álvaro Elizalde, criticó este viernes al Gobierno por sus planteamientos sobre la ampliación del control preventivo de identidad a menores de edad desde los 14 años y la reforma previsional.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente sostuvo que el anuncio del proyecto de control preventivo de identidad, realizado este jueves, significa dar “una mala señal, se da un portazo a la voluntad de entendimiento”.

“El Gobierno tiene que asumir que el diálogo es entre dos, ellos tienen unas visiones legítimas, el Presidente tiene un mandato popular para gobernar, pero quienes tenemos representación parlamentaria tenemos un mandato también popular para discutir iniciativas que requieren cambios legales”, agregó el senador.

El legislador se refirió al proyecto de reforma previsional, donde enfatizó que “los cuatro presidentes de la oposición le planteamos, por separado, que era imprescindible en materia de pensiones separar el proyecto”.

“Compartimos el fortalecimiento del pilar solidario, pero no compartimos la propuesta del Gobierno de darle más plata a las AFP y no más plata a los pensionados. Administrar la cotización adicional de los empleadores por las AFP hoy no es una solución ante el drama de las pensiones que hay en el país”, añadió el parlamentario.

Elizalde remarcó que “las señales que hemos recibido por ahora son malas, señales negativas de que no existe una real voluntad de entendimiento”.