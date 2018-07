Política 26-07-2018

Senador Elizalde y situación de Iansa: “el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados”.

Su preocupación por la situación que afecta a la Provincia de Linares expresó el senador Álvaro Elizalde, quien se refirió al eventual cierre de la empresa Iansa y el bajo dinamismo económico de la zona.

Por estas razones, el senador por la Región del Maule, llamó al gobierno a “no quedarse de brazos cruzados” y enfrentar la compleja situación de la zona afectada no solo por la inestabilidad de la industria de los remolacheros sino también por el bajo dinamismo.

“La Provincia de Linares tiene indicadores socioeconómicos complejos. Es una de las que tiene mayor desempleo y bajas remuneraciones. Obviamente se requiere mayor dinamismo y nos preocupan los bajos índices y el cierre de una empresa importante como Iansa”, dijo el parlamentario, quien también integra la Comisión de Economía.

Por ello, “le hemos planteado al gobierno que no se puede quedar de brazos cruzados y que debe impulsar política activa no solo para evitar el cierre de la empresa sino también para generar un mayor dinamismo económico en la zona, de lo contrario, el costo social -por los empleos directos e indirectos- que genera esta actividad sin duda que sería devastador para las condiciones complejas de la provincia de Linares”.

Cabe recordar que la Comisión de Economía sesionó -de manera inédita- en la Región del Maule, incluyendo la ciudad de Linares, donde escucharon a los representantes de los trabajadores de la empresa Iansa.