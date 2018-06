Política 29-06-2018

Senador Galilea comprometió retomar alcantarillado para Putagán

Una intensa y productiva reunión sostuvo el senador Rodrigo Galilea (RN) con vecinos de la localidad de Putagán, en la comuna de Villa Alegre, respecto a la situación que se vive en el sector por los problemas en el alcantarillado.

En la reunión estuvieron presentes también los consejeros regionales representantes de la provincia de Linares Edgardo Bravo, Gabriel Ortiz y Andrés González, quienes explicaron a la comunidad el proceso para retomar el fallido intento de alcantarillado que se inició en 2012 pero que fue interrumpido por serios problemas con la empresa a cargo.

“La idea es retomar el proyecto que fue aprobado en 2012 aproximadamente y que ha tenido muchos problemas, ya que fue adjudicado a una empresa que no cumplió, abandonado el contrato, juicios, etcétera. Para que vuelva a ser licitado cuanto antes, y este calvario que ya lleva aproximadamente 4 ó 5 años pueda ser resuelto de una vez por todas”, afirmó el parlamentario.

Alrededor de 70 personas estuvieron presentes en la cita, todos pertenecientes a agrupaciones como Juntas de Vecinos, Comité de Agua Potable y Comité de Alcantarillado, quienes hicieron llegar sus dudas y comentaron la lamentable situación que viven por los problemas en el sistema de aguas servidas y potable. El senador Galilea les explicó claramente el proceso que vendría, de forma realista y concreta, para retomar el proyecto fallido.

Lo que viene es levantar nuevamente las bases de la licitación, revisar que los trabajos previos realizados por la empresa fallida impliquen o no gastos extra y luego esperar las ofertas que se presenten. Los consejeros regionales, impulsados por el senador, se comprometieron a trabajar en conjunto para que los recursos no falten y pueda comenzar a trabajarse en este proyecto en menos de un año.