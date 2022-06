Política 08-06-2022

Senador Galilea cuestionó el rechazo a proyecto de seguro de salud catastrófico de libre elección en FONASA





El senador Rodrigo Galilea (RN) criticó que no se alcanzara el quórum para aprobar la creación del Seguro de Salud Catastrófico mediante la atención de libre elección de FONASA. El cual pasó a comisión mixta.

Según su análisis, este seguro busca entregar una herramienta a las personas que se atienden en FONASA tramos B, C y D, para que tengan la opción de atenderse fuera del sector público de manera rápida y con un costo máximo determinado por esta ley.

Durante la discusión, el parlamentario por la Región del Maule señaló que “esta es una herramienta de mejor gestión de FONASA. No entiendo las razones de por qué la izquierda se opone a este proyecto. El argumento es que quieren un seguro universal donde todos se puedan atender gratis y ahora, ¿A quién no le gustaría eso? Pero estamos en un mundo real, donde hay una cierta cantidad de hospitales públicos, un número limitado de camas públicas, asimismo de pabellones y doctores”.

“Tenemos una lista de espera gigantesca que se agudizó con la pandemia del Covid-19. Frente a eso, este proyecto da una herramienta de gestión, un seguro para que las familias sepan que si se van a atender fuera del sector público, se van a poder atender rápido y el costo va a tener un tope”, agregó el senador.

Finalmente, Galilea indicó que “No ocupar las herramientas que tenemos a mano es fallarle a millones de chilenos y no darles una oportunidad”.

Tras el rechazo de la idea de legislar el proyecto, corresponde la formación de una Comisión Mixta que propondrá la forma y modo de resolver la divergencia suscitada entre ambas Cámaras.