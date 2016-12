Política 30-12-2016

Senador Hernán Larraín califica como un engaño ley para elegir por sufragio a intendentes

- Precisó que no tendrán mayores atribuciones ni recursos ante la figura de los delegados presidenciales que existirán en cada región.



Como un “engaño” calificó el senador de la UDI Hernán Larraín la ley promulgada por el Gobierno que establece la elección popular de los intendentes en nuestro país, y que comenzará a regir a partir de los próximos comicios el año 2017.

“La sola elección de intendentes por sufragio popular no es una solución satisfactoria, porque no sacamos nada con tener intendentes elegidos si estos no tienen atribuciones ni recursos”, manifestó el parlamentario por el Maule Sur.

“Por eso creo que esto puede ser un engaño o una ilusión, ya que el gobierno no le entregará atribuciones”, precisó.

Las autoridades, que desde ahora se denominarán gobernadores regionales, serán electas por votación directa por la ciudadanía por un período de cuatro años y posibilidad de reelección para el período siguiente. Los candidatos ganadores deben obtener más del 40% de los votos.

Adicionalmente el diseño que tiene esta ley, explicó Larraín, es de dos autoridades regionales. “Va a existir un gobernador regional elegido y un delegado presidencial designado por el Presidente; dos autoridades en la región disputando quien manda, lo que será fruto de tensión”.

“Yo creo que el diseño hecho no es bueno. Es positivo que el gobernador regional, el nuevo intendente, sea electo popularmente, pero es un engaño a la gente”, señaló.

Incluso, ahondó el congresal de la Alianza por Chile, es lo mismo que ha pasado con los consejeros regionales, quienes también se deben al sufragio popular, pero están bajo el alero de los intendentes actuales y no tienen mayor poder de resolución.

“Eso sirve para frustrar a la autoridades electas y hacer sentir a las personas que están decidiendo cuando no deciden nada”, concluyó el senador Larraín.